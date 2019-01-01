فايلر: الفوز أمر جيد.. ويجب تطوير الأداء من مباراة إلى أخرى

الأهلي يقدم موسمًا رائعًا مع فايلر

تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، عن سبب تأخر الفوز على الإسماعيلي لقاء الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الإسماعيلي ضمن الجولة التاسعة، أمس الخميس، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "المكس".

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بالفوز في 7 مباريات، حيث حقق العلامة الكاملة مع المدرب السويسري.

وقال فايلر في تصريحات مفسرًا سبب تأخر الفوز: "الفوز أمر جيد للغاية ولكن الأداء مهم ونسعى أن يتطور من مباراة إلى أخرى".

وأضاف: "كرة القدم مجنونة في الوقت الحالي نحقق الانتصارات تلو الأخرى، ولكن وقت الهزيمة لن تكون هي نهاية العالم".

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وتابع فايلر: "لا نقيم اللاعبين على الملأ هذا الأمر يحدث داخل الغرف المغلقة، ورامي ربيعة لديه مشكلة عضلية وكان يجب أن يحصل على راحة".

الأهلي يعاني من بعض الإصابات على رأسها رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي، وظهر هذا بالسلب على أداء الأهلي أمس.