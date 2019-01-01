فايلر يلغي راحة الأهلي وعبد الحفيظ يتحدث عن الإعداد للزمالك

فايلر يفضل عدم إراحة لاعبي الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلغاء قرار إراحة لاعبي فريقه، بعد مباراة أسوان بالدوري.

الأهلي حقق الفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فايلر قرر استمرار التدريبات اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بمقر القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز الكبير على أسوان.

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وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن أنه سيقوم بوضع خطة مع الجهاز الفني، بشأن عمل الأيام المقبلة، في ظل فترة توقف الدوري، بسبب معسكر منتخب مصر.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الجهاز الفني قام بإغلاق صفحة مباراة أسوان، وبدأ مرحلة الإعداد لمباراة الزمالك بالجولة الرابعة، والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري".

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة بتسوانا المقبلة، حيث قام حسام البدري المدير الفني باستعداء كلًا من "محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات" من الأهلي.