فايلر: أتعجب من تصريحات موسيماني ونشعر بالضيق بسبب رمضان

السويسري فايلر يعلق على تصريحات مدرب صن داونز.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه لا يستطيع تحديد موعد عودة رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق، ولكنه لن يستطيع المشاركة في مباراة صن داونز المقبلة.

الأهلي يستضيف صن داونز مساء يوم السبت المقبل، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

فايلر قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة صن داونز: "لا أريد الحديث عن الماضي، وأعمل على إعداد اللاعبين نفسيًا، من أجل المباريات، ولا أفكر في الخسارة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي".

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المدرب السويسري علق على تصريحات بيتسو موسيماني، المدير الفني لصن داونز، حيث قال: "أتعجب من تصريحاته، لأنه يقول أننا سنتأهل، ولكنني أرى أنهم أقوياء، ولا يمكن الفوز من المباراة الأولى، ونحن أمام مواجهة مدتها 180 دقيقة".

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رينيه فايلر واصل: "بطولة دوري أبطال إفريقيا تأتي بالأداء وليس بالأحلام، اللعب السريع والأداء الفني ونسبة الحظ، هذا ما يساعد، وليس الضغوط والفريق مؤهل نفسيًا، وما يتبقى تنفيذ التعليمات داخل الملعب".

واختتم مدرب الأهلي متحدثًا عن موقف رمضان صبحي حيث قال: "صبحي يعاني من إصابة عضلية، ومن الصعب تحديد موعد عودته، ونشعر بالضيق بسبب غيابه، ولن يعود إلا عندما يكون في كامل جاهزيته".

وكان الأهلي قد تلقى خسارة بخمسة أهداف دون رد، من نظيره صن داونز الموسم الماضي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تسببت في خروج الفريق من المنافسة على اللقب القاري.