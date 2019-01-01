فاولر: كلوب رفض ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل ليفربول

كيف رفض يورجن كلوب عروض الكبار من أجل ليفربول؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روبي فاولر نجم نادي ليفربول السابق إن المدرب الألماني يورجن كلوب رفض مانشستر يونايتد وريال مدريد من أجل تدريب الريدز.

وكان ليفربول قد استعان بخدمات يورجن كلوب منتصف موسم 2016، وذلك خلفًا لمدربه الاسكتلندي المقال بريندان رودرجرز لسوء النتائج.

وحول ذلك، قال روبي فاولر إن يورجن كلوب امتلك رغبة كبيرة في قيادة ليفربول وخوض التحدي في ظروف كانت صعبة بالنسبة للريدز.

وأضاف: "لقد رفض كلوب عروضًا أفضل له على المستوى المادي والمهني، حيث كانت هناك أندية أخرى في حال أفضل من ليفربول وستسهل له النجاح وتحقيق الألقاب بشكل أسرع"

وتابع: "كلوب في 2015 كان مطلوبًا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكنه بمجرد أن علم برغبة ليفربول في التعاقد معه فضل الانتظار"

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يذكر أن يورجن كلوب قد حقق أول ألقابه مع الريدز خلال الموسم الماضي بعدما توج بدوري أبطال أوروبا بفوزه على توتنهام في المباراة النهائية.