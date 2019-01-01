فان نيستلروي: لا يوجد لاعب قريب من مستوى ميسي حتى رونالدو

رود فان نيستلروي نجم ريال مدريد السابق يشيد بقائد برشلونة ليونيل ميسي ويؤكد أن مقارنته بأي لاعب آخر غير منطقية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد المعتزل بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وبما يقدمه طوال مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نيستلروي وأكد خلالها أنه لا يوجد أي لاعب يقترب من مستوى ليونيل ميسي حتى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال فان نيستلروي: "لا يوجد من هو قريب حتى من مستوى ميسي، أخبروني من يمكنه أن يكون كذلك؟ رونالدو هداف فقط وإنييستا يملك عقل مذهل وصلاح وماني وهازارد ومبابي عظماء".

برشلونة ينفي الاتفاق مع أتلتيكو بشأن جريزمان وساؤول وخيمينيز

وأضاف:" ليونيل ميسي هو كل هؤلاء اللاعبين في لاعب واحد، ما يقوم به في الملعب يجعله يبدو مثل لاعبي البلايستيشن".

وكان فان نيستلروي قد لعب في صفوف فريق ريال مدريد في الفترة بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الملكي.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد تغيب عن عدد كبير من المباريات في بداية الموسم الجاري مع برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاقته.