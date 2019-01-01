فان مارفيك : مواجهة قطر صعبة ولا بديل عن الفوز

الأبيض الإماراتي قد تلقى خسارة أمام المنتخب العراقي أمس

أكد المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم على أهمية المواجهة المُقبلة أمام المنتخب القطري، ضمن الجولة الثالثة من منافسات كأس خليجي 24.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال مارفيك : "مباراتنا أمام قطر صعبة للغاية لأننا نواجه الفريق الأفضل في البطولة وهو منتخب مميز وأعد العدة لهذه المنافسات منذ فترة طويلة".

المدرب الهولندي واصل : "ليس أمامنا بديل سوى الفوز بالمباراة ولم يكن لدينا متسع من الوقت للاستعداد والتدريب لذلك ركزنا على تحضير اللاعبين ذهنيًا فقط والفرصة متاحة لإثبات وجودنا في البطولة".

وأنهى مارفيك تصريحاته : "سنلعب من أجل الفوز في مواجهة منتخب قطر لأنها الفرصة الوحيدة أمامنا للتأهل بينما المنافس يمتلك فرصتين إما التعادل أو الفوز".

وكان الأبيض الإماراتي قد تلقى خسارة أمام المنتخب العراقي أمس، بينما حقق المنتخب القطري الفوز على نظيره اليمني.

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ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا كبيرًا لأنها ستكون حاسمة لبطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى رفقة المنتخب العراقي المتصدر.