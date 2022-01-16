فان دي بيك يرفض نيوكاسل والنادي يرد بإتمام صفقة ضخمة!

رفض دوني فان دي بيك عرضًا من نيوكاسل للانتقال إليه على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم، ورغم موقفه المعقد داخل مانشستر يونايتد.

لكن هذا لم يُقلل عزم إدارة نيوكاسل، التي تحركت في الاتجاه الآخر وباتت قاب قوسين أو أدنى من ضم دييجو كارلوس من إشبيلية.

وذكرت صحيفة "دايلي تلجراف" أن فان دي بيك نفسه كان من رفض فكرة الانضمام إلى نيوكاسل لرغبة في القتال على مركزه بأولد ترافورد.

هذا إلى جانب أن مانشستر يونايتد لم يكن ليقبل بتقليص قائمته هذا الشتاء، لا سيما وأنه لا توجد نية لإبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو.

كلوب: "روح برشلونة" ستساعدنا في غياب صلاح وماني!

وزعمت الصحيفة البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي عمومًا لا تريد التعامل مع نيوكاسل لقناعتها بأن الماجابيس يشكلون خطرًا مستقبليًا عليهم.

أما بالنسبة لدييجو كارلوس، فالتفاؤل يملأ جنبات سانت جيمس بارك، اللاعب وافق بالفعل والاتفاق مع إشبيلية على ضمه بات وشيكًا.

في حالة التعاقد مع المدافع البرازيلي سيكون ثالث الصفقات الشتوية بعد ضم كيفن تريبيير من أتلتيكو مدريد وكريس وود من بيرنلي.

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة فقط، وحقق خلال 20 مباراة انتصارًا وحيدًا.