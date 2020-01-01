فان دي بيك يلمح باقترابه من ريال مدريد

هل يرحل فان دي بيك إلى ريال مدريد؟

أثار دوني فان دي بيك، لاعب أياكس، الجدل حول إمكانية الرحيل إلى صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد في منافسة مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الهولندي.

وبسؤاله حول كيفية قضاء يومه خلال فترة الحجر الطبي، أجاب فان دي بيك في تصريحات نقلتها صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "أحاول قضاء أطول وقت ممكن في الشمس، ولم أبدأ بعد دروسي لتعلم الإسبانية".

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وكان اللاعب قد سبق ونفى توصله لاتفاق نهائي مع النادي الملكي أو أي فريق آخر للانضمام له مع بداية الموسم المقبل.

وقال دوني: "يجب أن تكون مشاعري إيجابية لهذا الفريق، لا يهم إن كانوا يحبونني فقط، بل يجب أن أعرف دوري في نظام اللاعب وأود أن أكون مهمًا وأضمن الحصول على دقائق كافية".

فان دي بيك كان قريبًا من ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم، إذ فضّل زين الدين زيدان التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.