فان دير فارت: ماجوير يذكرني بالهواة

فان دير فارت نجم ريال مدريد وتوتنهام المعتزل ينتقد أداء هاري ماجوير لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم الهولندي المعتزل فان دير فارت لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق الإنجليزي هاري ماجوير نجم دفاع مانشستر يونايتد الحالي.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فان دير فارت لصالح شبكة "زيجو سبورت" الهولندية خلال تحليله لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء اليوم.

وقال فان دير فارت: "عندما أشاهد اللاعبين في دوري الهواة يوم الأحد أجد ثلاثة مدافعين مثله بالضبط ويقومون بمثل ما يقوم به، أنا لا أمزح هنا".

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وأضاف: "ربما يبدو الأمر سخيفًا عندما تسمعوه لكن نحن هنا نتحدث عن مدافع قيمته ٩٠ مليون، لو كان كذلك فيجب أن تكون قيمة فان دايك ٣٠٠ مليون".

وكان ماجوير قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف ليستر سيتي مقابل حوالي ٨٧ مليون يورو وشارك في ثمانية لقاءات بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعادل اليوم بهدف لمثله أمام نظيره ليفربول ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.



