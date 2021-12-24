فان دير سار يؤكد اقتراب صفقة جديدة من برشلونة

أكد إدوين فان دير سار المدير العام لنادي أياكس أمستردام الهولندي، على تعثر المحادثات من أجل تجديد عقد المدافع المغربي نصير مزراوي.

وينتهي عقد مزراوي مع أياكس في 30 يونيو 2022، مما يعني أنه يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان بعد نهاية عقده.

برشلونة هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع اللاعب، وهناك بعض الأنباء حول محاولة ضمه في يناير القادم بمقابل مخفض.

ومن جانبه قال فان دير سار في حوار مع "Het Parool":"خسرنا بضعة أشهر في عملية المفاوضات وحاولنا الحفاظ عليه".

وأضاف:"نحن الآن في منتصف ديسمبر لذلك من الواضح إلى أين ستذهب الأمور في الوقت الحالي".

وتابع:"لو تحول الأمر إلى عادة فهذا يشكل تهديدًا على أياكس، نريد أن نفوز وأن نصبح أبطالًا ونذهب إلى أبعد ما يمكن في دوري أبطال أوروبا، ونحن بحاجة لأفضل لاعبينا لتحقيق ذلك".

يذكر أن تصريحات فان دير سار شملت كذلك الحارس أندري أونانا، الذي أصبح على أعتاب الانتقال إلى إنتر هو الآخر.