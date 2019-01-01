فان دير سار ينتقد لوائح دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات فان دير سار حول دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

انتقد إدوين فان دير سار، المدير الرياضي لنادي أياكس، نظام التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي يؤثر سلبيًا على الفريق الهولندي.

أياكس وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كما حقق بطولتي الدوري والكأس في هولندا.

وقال فان دير سار في مقال بصحيفة "تايمز" البريطانية: ""لماذا نتعامل بهذه الطريقة؟ نحن فريق لنا تاريخ كبير في دوري أبطال أوروبا وكنا في مرحلة متقدمة من المنافسة على اللقب".

وأوضح: "هناك فجوة هائلة على الصعيد المادي بين فرق الدوريات الخمس الكبرى وباقي الدوريات كما أنّهم يضمنون مقاعد مباشرة لدوري أبطال أوروبا بسهولة مما يزيد من فرصهم لحصد الألقاب والحصول على عوائد مادية أكبر وهذا نظام مغلق لعدد محدود من الفريق ويستبعد أندية عريقة مثل بورتو وبنفيكا وأيندهوفن وسيلتك وجالطا سراي وكذلك أياكس".

حارس مانشستر يونايتد السابق رأى أنّه ظلم كبير لفريق أياكس أن يخوض ملحق مؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وهو بطل الدوري والكأس ولعب حتى نصف النهائي في النسخة الحالية.

هكذا ذهب 👆

وهكذا عاد 👇



ملك 👑



(📸: @LFC) pic.twitter.com/ETtNZgNXKy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

وأردف: "لا يجب أن يكون التصنيف اعتمادًا على الدوري ولكن على الأداء في النسخة الأخيرة، فنحن نستحق أن نبدأ من دور المجموعات أكثر من فرق أخرى نظرًا لما حققناه مؤخرًا".

واختتم: "أتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يقرر تعديل هذه اللوائح لأنها تجعل المنافسة منحصرة فقط على خمس دوريات مما يقلل فرص باقي الأندية على الفوز باللقب".

جدير بالذكر أنّ توتنهام أقصى أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-3 مجموع المباراتين وبقاعدة الهدف خارج الأرض.