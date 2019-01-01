فان دايك يُشيد بهدف صلاح وهندرسون يتمنى التطور

نجوم ليفربول بعد الفوز المستحق على سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

نجح نادي ليفربول في الفوز على مضيفه سالزبورج بالجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء.

أهدر الريدز العديد من الفرص في الشوط الأول وكذلك أصحاب الأرض ولكن في شوط المباراة الثاني تمكن نابي كيتا من تسجيل الهدف الأول من رأسية ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني بعد دقائق معدودة.

وحول تصريحات نجوم ليفربول عقب المباراة قال المدافع الهولندي فان دايك: "قبل خوض المباراة ونحن نعلم جيدًا مدى صعوبتها، هنا على ملعبهم وتحت ضغط تلك الجماهير، ولكن نجحنا في التحكم بالأمور واستغلال الفرص".

"لا أعرف كيف أحرزه"😱



يورجن كلوب واصفًا هدف الملك المصري محمد صلاح👑#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/tiFTcoN6Er — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 10, 2019

وتابع: "أعتقد أننا نستحق ذلك الفوز جيدًا، والفريق يتمتع الآن بالكثير من الخبرة في دوري الأبطال بالتأكيد، لدينا لاعبين بقدرات رائعة وربما أهدرنا بعض الفرص في الشوط الأول ولكن نجحنا بتعويض ذلك في الشوط الثاني من اللقاء".

وأضاف: "هدف صلاح أكثر من رائع، كانت لديه فرصة للتسجيل في الشوط الأول ولكن من سوء الحظ لم ينجح بذلك ولكن في شوط الثاني نجح في استغلال تلك الفرصة الصعبة".

ومن جانب قائد الفريق فقد تحدث أيضًا قائلًا: "كانت مباراة صعبة بكل تأكيد ولكن أنا سعيد بما قدمه الفريق اليوم، دائمًا ما نريد التحسن وتطوير الأداء ونتمنى أن نظل على ذلك النهج عندما تأتي الجولة القادمة حتى نواصل التقدم في البطولة".

يذكر أن بطل أوروبا قد تأهل بتلك النتيجة على رأس المجموعة ويأتي بعده في المركز الثاني نابولي بفارق نقطة وحيدة.