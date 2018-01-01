فان دايك يدافع عن نفسه: لم أقصد إيذاء ميرتينز

لو طُرد لكن النتيجة تغيرت؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دافع المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، عن نفسه، بعد التدخل القوي على قدم المهاجم البلجيكي ديريس ميرتينز.

ونجح ليفربول في التفوق على نابولي بهدف نظيف في مباراة حسم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخطف بطاقة التأهل رفقة باريس سان جيرمان.

وتدخل المدافع الأغلى في العالم، على البلجيكي، بعدما أبعد الكرة، ليُكمل في كاحله، الأمر الذي أصاب اللاعب وكادت أن تكون إصابة قوية.

الهولندي تحدث عن التدخل القوي لـESPN: "لا اعتقد أنها تدخل عنيف، للأسقف لقد لمست قدمه، لكنني لم أقصد أن إصيبه بتلك الطريقة".

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وكان المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، قد صرح عقب نهاية اللقاء، أن تدخل فان دايك كان يستوجب الطرد المباشر، والذي كان بدوره سيؤثر على المباراة.

وواصل فان دايك: "لقد قمت بإبعاد الكرة، لكن أرضية الملعب الرطبة جلعتني أنزلق بشكل أكبر واتدخل معه، هذة هي كرة القدم".

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وتأهل ليفربول بفارق الأهداف، في المركز الثاني، بعدما تعادل الفريقان في عدد النقاط، برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف.