فان دايك يختم موسمه برقم مميز رفقة ليفربول

المارد الهولندي من أهم أسباب التتويج الأوروبي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أنهى الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول، موسمه محققاً رقماً مميزاً يضاف لإنجازاته الفردية والجماعية مع الفريق.

وتألق فان دايك رفقة زملائه مساء السبت ليحقق ليفربول الانتصار على توتنهام بهدفين نظيفين ويتوج بدوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "أوبتا" للإحصائيات أن فان دايك أكمل موسماً كاملاً رفقة ليفربول دون أن يتعرض للمراوغة من قبل المنافسين.

فان دايك: ميسي من يستحق الكرة الذهبية

هكذا ستفيق جماهير ليفربول من نومها اليوم! 😂 pic.twitter.com/G0314lWG84 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل تلك اللحظات

وخاض فان دايك 64 مباراة في كل المنافسات محلياً وأوروبياً مع ليفربول لم ينجح أي لاعب في العبور منه بالكرة في أي منها.

ولعب فان دايك دوراً كبيراً في تطور دفاعات ليفربول منذ وصوله في يناير 2018 قادماً من ساوثامبتون مقابل ما يقارب 90 مليون يورو.

ويملك فان دايك فرصة إضافة لقب جديد لموسمه في حال تخطت هولندا إنجلترا بنصف نهائي دوري أمم أوروبا الخميس المقبل.