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طالب فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، زملاءه بالاستعداد لمواجهة عالية الشدة، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ملعب أنفيلد يوم الأحد. وسلط المدافع الهولندي الضوء على صعوبة مواجهة الضيوف بعد تعيين ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا جديدًا لهم.

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فان دايك يترقب أجواء أنفيلد

ومع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد توقف دام أسبوعين، يستعد ليفربول لقمة نارية بعد ظهر الأحد أمام غريمه اللدود يونايتد. ويريد الريدز بشدة مواصلة انطلاقتهم في الدوري، ويدرك فان دايك جيدًا حجم ما على المحك في هذه المواجهة المرتقبة. ويعرف العملاق الهولندي قيمة ديربي الشمال الغربي التاريخي، لذلك يعوّل على جماهير أنفيلد الشهيرة لتحويل الملعب إلى مرجل صاخب يرهب الخصم ويدفع فريقه نحو الفوز.

وكتب فان دايك عبر الموقع الرسمي للنادي: "بعد أسبوعين دون مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يكن بإمكاننا أن نعود إلى المنافسة بمباراة أكثر إثارة من هذه. بعض أكثر المباريات التي لا تُنسى في مسيرتي مع ليفربول كانت أمام مانشستر يونايتد، وأنا متشوق لأجواء خاصة أخرى في أنفيلد. هذه هي المباريات التي يريد الجميع المشاركة فيها. لا أحتاج إلى الحديث كثيرًا عن التاريخ والتنافس بين الناديين، كل ما أعرفه أنكم ستكونون متحمسين مثلنا نحن اللاعبين للنزول إلى الملعب وبدء العمل".

عامل بوتشيتينو

ويصل يونايتد إلى ميرسيسايد بروح جديدة بعد التعاقد اللافت مع ماوريسيو بوتشيتينو. وتسلم المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي زمام الأمور في أولد ترافورد، ويرى فان دايك أن تغيير المدرب يجعل الشياطين الحمر خصمًا أكثر خطورة وأصعب في التوقع. ونبّه إلى أن لاعبي الفريق الضيف سيسعون بحماس إلى إثبات جدارتهم أمام مدربهم الجديد في مواجهة بهذا الحجم.

وحذر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قائلًا: "ستكون مباراة صعبة، لا شك في ذلك. نعرف أننا نواجه فريقًا بمدرب جديد، فريقًا سيكون متحفزًا بشدة لتقديم أفضل ما لديه. وعلينا أن نكون مستعدين لبذل مجهود كبير للغاية إذا أردنا الخروج بالنتيجة التي نريدها جميعًا".

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البناء على الفوز أمام كريستال بالاس

ودخل ليفربول فترة التوقف الدولي في موقف قوي بعد فوز صعب 3-1 خارج أرضه على كريستال بالاس. ورغم أن الأداء في جنوب لندن لم يكن خاليًا من العيوب، أبدى فان دايك فخرًا كبيرًا بالصلابة الدفاعية التي أظهرها الفريق. ويرى أن الجانب "القبيح" من اللعبة، أي القدرة على المعاناة والدفاع بشكل جماعي، سيكون ضروريًا إذا أراد ليفربول مواصلة المنافسة على اللقب طوال فصل الشتاء.

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وقال: "دخلنا فترة التوقف بعد فوز جيد ومهم خارج أرضنا على كريستال بالاس. وأعتقد أننا أظهرنا في هذه المباراة كثيرًا من الصفات المطلوبة لتحقيق موسم ناجح. لم يكن أداءً مثاليًا على الإطلاق، لكن تماسكنا وقتالنا على كل كرة ودفاعنا كفريق لأكثر من 90 دقيقة أمور مُرضية، خاصة في نهاية سلسلة صعبة من المباريات. هذه هي المعايير التي يجب أن نحافظ عليها في المستقبل. أقولها كثيرًا، لكن أفضل الفرق هي التي تحافظ على ثباتها أسبوعًا بعد أسبوع".

الاستعداد لماراثون الشتاء

وتمثل المواجهة أمام يونايتد بداية فترة شاقة للغاية للنادي، إذ من المقرر أن يخوض ليفربول 19 مباراة على الأقل في أربع بطولات مختلفة من الآن وحتى نهاية يناير. وسيختبر هذا الجدول المزدحم عمق القائمة إلى أقصى الحدود، لكن فان دايك يؤكد أن غرفة الملابس مستعدة للضغوط البدنية والذهنية لفترة الأعياد.

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وأضاف: "المتطلبات كبيرة، لكن المكافآت كبيرة أيضًا، والجميع داخل غرفة الملابس مستعد للتحديات المقبلة. لكن قبل كل شيء، تركيزنا منصب على يوم الأحد. نعرف ما تعنيه هذه المباراة للنادي ولكم جميعًا. نعرف مدى حماسكم لها، وأؤكد لكم أننا سنكون متحمسين مثلكم. نأمل أن نمنحكم يومًا آخر لا يُنسى".