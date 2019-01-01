فان دايك: هيندرسون مثال للاعبين الصغار

فيرجيل فان دايك يشيد بقائد ليفربول هيندرسون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج للموسم المنصرم إن قائد فريق ليفربول جوردان هيندرسون مثال يحتذى به للاعبين الصغار.

وكان ليفربول قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على مواطنه توتنهام السبت الماضي بهدفين للا شيء.

وفي ظل احتفالات جماهير ليفربول باللقب، تحدث فيرجيل فان دايك عن قائد الفريق جوردان هيندرسون والعمل الكبير الذي قدمه خلال الموسم.

وقال فان دايك: "هيندرسون يحمل نفسه أكبر من طاقته، هو يتحدى قدراته وها هو يثبت لنفسه وللجميع أنه قادر على ذلك"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كافح كثيرًا حتى يظهر بأفضل مستوى لديه، وهذا ما حدث خلال الموسم الحالي الذي سار فيه بشكل تصاعدي"

وتابع: "اللاعبون الصغار عليهم التعلم من هيندرسون كيف ينظرون إلى الأمام وكيف يتحدون كل شيء من أجل التحسن ومن أجل المستقبل"

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من تحقيقه لـ 97 نقطة، حيث فاز به مانشستر سيتي برصيد 98 نقطة.