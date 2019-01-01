فان دايك: هذه رسالتي لماجواير وأليسون ليس بحاجة للتواجد في قائمة أفضل لاعب في العالم

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجهة فيرجل فان دايك، لاعب ليفربول رسالة إلى هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد، مشيراً إلى أن زميله في الفريق أليسون ليس بحاجة للتواجد ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم لإثبات أنه يستحقها.

ويستعد ليفربول لمواجهة، تشيلسي مساء غد الأربعاء في تركيا، لخوض مباراة السوبر الأوروبي، إذ يدخل ليفربول المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وتشيلسي بطلاً للدوري الأوروبي.

وقال فان دايك، حول المباراة القادمة امام تشيلسي: "يجب أن نكون مستعدين، نعرف فريقهم وهم يعرفوننا، نحن عائدون للتو من إجازة، نريد تحقيق اللقب، سنبذل ما في وسعنا للحصول عليه".

وتطرق المدافع الهولندي الدولي، إلى الحديث عن هاري ماجواير أغلي مدافع في العالم، قائلاً: "لا أعلم إذا ثمن الصفقة سيكون مشكلة، الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يفعله أن يستمر في اللعب، هذا ما فعلته أمام ولقد نجحت حتى الآن، أواصل التقدم والعمل كل يوم".

ووجه المدافع صاحب الـ 28 عاماً، رسالة إلى مواطنه ويسلي شنايدر عقب إعلانه اعتزال كرة القدم: "لقد كان لاعباً رائعاً، أعتقد أنه بإمكانه مواصلة اللعب، أتمنى له التوفيق في مرحلته القادمة".

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وعند سؤاله عن رأيه في عدم تواجد أليسون ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم قال: "هذه مجرد آراء، لا أعرف من وضع تلك القائمة، أليسون ليس بحاجة إلى أن يكون في هذه القائمة ليكون معروفاً أنه واحد من أفضل الحراس في العالم في الوقت الحالي، يجب علينا تقبل القرار التي تم اتخاذه حول هذه الخيارات".