فان دايك: لن نفوز بالدوري إلا لو حققنا الفوز بكل المباريات

فيرجل فان دايك لاعب ليفربول يوضح خطة فريقه لتحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول على صعوبة مباريات فريقه المقبلة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن مانشستر سيتي لن يجعل الأمور أسهل هذا الموسم.

وقال فان دايك: "نريد أن نستمر فيما نقوم به وأن نحقق الفوز في كل مباراة نلعبها خلال الموسم الجاري، ولدينا سبع مباريات قبل التوقف الدولي المقبل".

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وأضاف: "نريد الفوز في كل لقاء ممكن وهدفنا أن نحقق الفوز في السبع مباريات، هذا هو ما علينا أن نحاول القيام به في هذه الفترة".

وأكمل: "من الصعب معرفة إذا ما كان نفس عدد النقاط الخاص بالموسم الماضي سيكون كافيًا لتحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن الفوز بكل مباريات الفريق سيفعل ذلك بكل تأكيد".

واختتم تصريحاته: "نعلم أن الفترة المقبلة صعبة وسنلعب مرتين كل أسبوع ولدينا مواجهات أمام تشيلسي ونابولي خارج الأرض ولقاءات في الكأس".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا قبل أيام ومرشحًا للحصول على أفضل لاعب في العالم مع رونالدو وميسي.