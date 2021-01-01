فان دايك: لن أخذ أي أمور كمسلمات.. أريد العودة للملاعب للاستمتاع

تصريحات عقلانية للغاية..

أكد فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، أنه مصمم على أن يصبح "أفضل لاعب ممكن" بينما يواصل التأهيل للعودة إلى الملاعب قبل نهاية هذا الموسم.

وكان فان دايك قد أصيب خلال مباراة ليفربول وإيفرتون في أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي خضع على إثره لعملية جراحية دون إعلان موعد عودته.

ومع غيابه لمدة طويلة، كشف الدولي الهولندي الذي يحلم باللعب في اليورو المقبل أنه أعاد التفكير في الكثير من الأمور.

فان دايك في حديث للصحافة قال "في فترة الإصابة هذه، تفكر في الكثير من الأمور، وتقدر أكثر ما لديك".

كما أضاف "من الواضح أنه ليس بالأمر السهل، ولكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن أبقى وفيًا لنفسي وأعمل بجد قدر المستطاع".

وواصل "لذا، إذا عدت إلى الملاعب مرة أخرى فعندئذ ينبغي أن أستمتع بكل لحظة وجزء وأحاول أن أكون أفضل لاعب ممكن".

وأتم "لن آخذ أي شيء كأمر مسلم به، أنا فقط أعمل وأستمتع وأبتسم على وجهي وأحاول الحفاظ على لياقتي".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب قد شدد في تصريحات سابقة أنه لن يسمح لفان دايك بالمجازفة والعودة لخوض اليورو إلا في حالة جاهزيته التامة.