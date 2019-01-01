فان دايك: لا نفكر إلا في هدرسفيلد ومن بعده برشلونة

فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول يؤكد أن فريقه لا يفكر في الوقت الحالي سوى في مواجهة هدرسفيلد بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر فيرجل فان دايك نجم دفاع فريق ليفربول زملائه من مواجهة الريدز المقبلة الهامة أمام هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي والتي تقام مساء غدًا الجمعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك وأكد خلالها أن فريقه لا يريد أن يفكر في أمور سابقة لأوانها ويسعى لمنح كل فريق حقه.

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وقال فان دايك: “ستكون رحلة صعبة، نحن لن نبدأ في الاستعداد لننهي الموسم في المركز الثاني، فقط نستعد من أجل المباراة المقبلة ولا شيء آخر".

وأضاف: "بالنسبة لنا لا يهمنا في الوقت الحالي سوى مواجهة هدرسفيلد، بعد ذلك سنبدأ في التحضير من أجل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال".

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وأكمل: "هناك طريقة واحدة فقط نرى بها نهاية هذا الموسم، هي تحقيق الفوز في كل المباريات، حتى لو لم نصبح أبطالًا علينا أن نرفع رؤوسنا ونحاول من جديد في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن ليفربول في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وبفارق نقطة وحيدة مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.

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