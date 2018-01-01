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ليفربول v مانشستر يونايتد

فان دايك: لا نخاف من مواجهة مانشستر يونايتد

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Getty Images
مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك يؤكد على استعداد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول على استعداد فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة مباريات هذا الأسبوع في البريميرليج.

وقال فان دايك في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "نعرف جيدًا من سنواجه، لا نخاف من مواجهة مانشستر يونايتد ولكننا نعي جيدًا خطورتهم".

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كما أضاف المدافع الهولندي: "لديهم أكثر من لاعب جيد خاصة في الهجوم، علينا أن نكون مستعدين لهم، ولكن في نفس الوقت علينا أن نفرض أسلوبنا وأن نضع فريقهم تحت الضغط".

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، بينما يحتل غريمه الأزلي مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة.

يذكر أن ملعب أنفيلد هو من سيجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستقام في إطار الجولة الـ 17 من البريميرليج.

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