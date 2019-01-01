فان دايك: كل شيء ممكن في الجولة الأخيرة من البريميرليج

النجم الهولندي دافع عن نفسه في الهروب من المراوغات

رفض فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، الاستسلام قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، متمسكاً بحظوظ فريقه في الحصول على اللقب .

ليفربول يدخل الجولة وهو على ملعبه أمام ولفرهامبتون، محتلاً المركز الثاني بجدول البطولة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي يحل ضيفاً على برايتون.

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المعجزة التي حققها الريدز بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز على برشلونة 4/0، بعد الهزيمة 3/0 في ذهاب نصف النهائي، جعلت الهولندي يؤمن بإمكانية قلب الأمور لصالح فريقه مرة أخرى في الدوري.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس:"المنافسة لازالت قائمة ولم تنتهي، ولكن يجب التحلي بالواقعية، الطريقة التي لعب بها مانشستر سيتي تجعلك تتوقع فوزهم".

وأضاف:"رغم كل شيء أنت لا تعلم ما يمكن حدوثه، كل ما علينا فعله هو الفوز بمباراتنا لأنها مهمة ثقيلة، الكل يتحدث عن برايتون وسيتي، ولكن مواجهتنا ضد ولفز صعبة جداً".

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وتابع:"ستكون مباراتنا الأخيرة على ملعبنا، لذلك نريد بذل كا ما لدينا وسنفعل كل شيء من أجل الفوز، ونرى ما سيحدث في برايتون".

واستكمل:"أظهرنا روحاً عالية على مدار الموسم، ربما حالفنا الحظ في بعض الأوقات، ولكن يجب عليك الالتزام بفعل كل شيء بالطريقة الصحيحة، كان أسبوعاً رائعاً لنا دعونا ننتظر ما سيسفر عنه يوم الأحد".

الهولندي يتمتع بإحصائية مميزة هذا الموسم، بعدم تعرضه للمراوغة في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، مما جعل البعض يتهمه بالتهرب من مواجهة المهاجمين للحفاظ على هذا الرقم حتى نهاية الموسم.

وجاءت إجابة نجم الريدز:"البعض يتهمني بالهرب، ولكن في الحقيقة أنا لا أهتم بتلك الأرقام أبداً، كل ما أفعله هو عدم السماح لأي مهاجم بالعبور من أجل التسجيل، ربما طريقتي في الدفاع تمنحهم بعض الاختيارات الأخرى".

جدير بالذكر أن ليفربول يلعب مباراته الأخيرة في الدوري ضد ولفرهامبتون الأحد القادم، بينما يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل ضد توتنهام، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.