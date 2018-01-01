فان دايك فخور بأرقام الدفاع القياسية
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أبدى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول فخره بالرقم القياسي لدفاع الفريق في الموسم الحالي بالبريميرليج.
وقال فان دايك:"رقمنا الدفاعي هذا الموسم تم الحديث عنه كثيراً وأنا فخور به".
وأضاف:"الفريق بأكمله ساهم في ذلك الأمر ويجب أن نكون فخورين بحقيقة أننا نحاول الاحتفاظ بالشباك النظيفة".
وتابع:"الجميع قدم دوره في ذلك، نحن نفعله معاً. كل فرد هو جزء كبير من الأرقام التي نصنعها".
ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج بلا هزيمة بنهاية الدور الأول، حيث لم يتلقَ الفريق سوى 7 أهداف حتى الآن.