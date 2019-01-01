فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل تلك اللحظات

فان دايك يتحدث حول تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول إن التتويج بدوري أبطال أوروبا شهور مميز ولا يضاهيه شعور التتويج بأي لقب آخر..

وكان ليفربول قد حقق الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل لا شيء ليتوج بلقبه السادس تاريخيًا في دوري الأبطال.

وعقب المباراة، قال فان دايك إنه لا يوجد أفضل من تلك اللحظات التي أتى إلى ليفربول من أجل أن يعيشها من الأساس رفقة الجماهير واللاعبين..

وأضاف: "إنها لحظة لا تصدق، لقد فعلنا كل شيء من أجل الفوز باللقب ومن أجل أن نسعد جماهيرنا التي تألمت كثيرًا بعد خسارة المباراة النهائية في العام الماضي""

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "أتمنى أن يكون هذا هو اللقب الأول في سلسلة ألقاب قادمة، لقد جائت إلى ليفربول من أجل ذلك ولم أتنازل عن ذلك طالما مسيرتي ممتدة في هذا الفريق العظيم"

وحول التتويج أيضًا قال: "تدربنا بشكل قوي وعملنا جيدًا طوال الموسم، والجماهير ساعدتنا كثيرًا، حتى وإن لم نفز بالبطولة كانت ستدعمنا الجماهير، وهذا هو ما يميز هذا النادي"

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في العاصمة الأوكرانية كيييف.