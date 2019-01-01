فان دايك: البعض كان يري فوزنا على إستونيا صعباً ولكننا حققناه

هولندا تغلبت على إستونيا برباعية نظيفة على أرضها

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فيرجيل فان دايك، مدافع منتخب هولندا على أهمية فوز فريقه اليوم على حساب إستونيا، الذي كان قد يراه البعض صعباً.

وشارك فان دايك في فوز منتخب بلاده على إستونيا بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة اليورو القادم.

وقال فان دايك في تصريحات عقبت اللقاء: "كان علينا التحلي بالصبر، والتحول من الهجوم إلى الدفاع بسرعة، أعتقد أننا حققنا نتيجة طيبة اليوم ولم تحصل إستونيا على أي فرصة للتسجيل".

وواصل: "حققنا فوزاً مقنعاً وهذا هو المهم، حصلنا على فرص تمكنا من ترجمتها إلى أهداف".

وحول عدم تسجيله بالرأس بينما فعل زميله فينالدوم، قال قائد الطواحين: "لحسن الحظ نمتلك لاعبون آخرون يمكنهم القيام بهذا الأمر، المهم أننا حصلنا على انتصارين على التوالي، لأول مرة منذ فترة طويلة".

وأتم تصريحاته: "كان علينا تحقيق الفوز الجميع كان يعلم أنه قد يكون صعباً ولكننا نجحنا".