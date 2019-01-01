فان دايك: الاحتفالات انتهت ونريد الفوز بغض النظر عن نتيجة مانشستر سيتي

النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يدخل لقاء ولفرهامبتون سوى لتحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على أهمية تحقيق فريقه للفوز أمام نظيره ولفرهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 38 والختامية من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها أن الاحتفالات بنتيجة مباراة برشلونة قد انتهت.

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وقال فان دايك: "لقد كانت مباراة برشلونة مذهلة، ليلة مميزة لن ننساها، لقد استمتعنا جميعًا بسبب تلك النتيجة، حتى أن الاحتفالات استمرت ليوم بعد تلك المباراة".

وأضاف: "الآن علينا أن نعود لكل تركيزنا من أجل مباراة يوم الأحد، ستكون اختبارًا كبيرًا بالنسبة لنا، كما أنها ستكون آخر مباراة على ملعبنا هذا الموسم".

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وأكمل: "نريد أن نقدم ما كنا نقدمه طوال هذا الموسم، وأن نحصل على الثلاث نقاط بغض النظر عن أي نتيجة آخرى، سنواجه فريقًا قويًا ويمر بموسم طيب".

جدير بالذكر أن ليفربول في حاجة لخسارة مانشستر سيتي أو تعادله ضد برايتون مع فوزه أمام ولفرهامبتون من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.