فان دايك: أريد أن أصبح من أساطير ليفربول

الهولندي من أفضل لاعبي الريدز حالياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أنه لم يكن لاعباً مميزاً في بداية مشواره، وأكد عزمه على التحول لأحد أساطير النادي في المستقبل.

وتحول فان دايك لأحد أهم لاعبي فريقه منذ وصوله في يناير 2018 قادماً من ساوثامبتون مقابل ما يقارب 75 مليون جنيه استرليني.

وقال الهولندي في حوار مع "بي بي سي": "في سن السادسة عشر لم أكن مميزاً، كنت ألعب كظهير أيمن وكنت بطيء ولا أصلح لقلب الدفاع، ولكن التحول جاء في التاسعة عشر عندما أصبحت قائد".

وحول انتقاله لليفربول بعد شهور من المفاوضات: "في نهاية أغسطس نحيت الأمر جانباً وركزت في ساوثامبتون، وكنت سعيداً للعب بعد غياب للإصابة، البعض شكك في بعد أحداث الصيف".

تحليل | من سيميوني للأليجري - نشكركم على حسن تعاونكم معنا

تصريحات من رئيس الاتحاد الأرجنتيني ترفع حدة التكهنات حول عودة نجم برشلونة لمنتخب بلاده🗣️ pic.twitter.com/VSSb4OanWl — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

يوفنتوس يحاول خطف جودين من إنتر

وأكمل لاعب سيلتيك السابق: "عندما اتصل ليفربول مجدداً في ديسمبر وتمت الصفقة كنت سعيداً للغاية، حضرت نهائي الأبطال 2017 بين ريال مدريد ويوفنتوس وقابلت جماهير لليفربول طالبتني بالتوقيع، كانت بادرة جميلة ومحترمة".

وختم فان دايك: "أريد أن يتم تذكري كأسطور لليفربول، أريد تحقيق أشياء كبيرة هنا، نملك تشكيلة رائعة وكل شيء للنجاح، فعلوا كل شيء للحصول على والآن أريد رد المعروف لتلك العائلة".

ويلعب ليفربول الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.