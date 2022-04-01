فان خال يتهكم على منافسي هولندا في كأس العالم 2022

لم يستطع المدير الفني لمنتخب هولندا أن يصرح بما إذا كانت مجموعة هولندا في كأس العالم قوية أم لا، لأنه "لا يعرف تلك البلاد" في إشارة إلى كل من قطر والسنغال والإكوادور خصوم الطواحين في المجموعة الأولى.



وقال فان خال في تصريحات لإذاعة "نوس" الهولندية: "لقد ذهبت إلى قطر من قبل، ومنذ عامين ذهبت في إجازة إلى السنغال، ولكنني لم أذهب أبدا إلى الإكوادور".



وأضاف المدرب المخضرم: "لا أعرف هذه البلاد.. لذا لا يمكنني أن أقول شيئًا عن القرعة".



توقع في محله

فان خال كان قد توقع قبل القرعة أن يقع المنتخب الهولندي في مجموعة قطر، وعن هذا يقول: "دائمًا ما يحالفني الحظ في تلك التكهنات، كنت أمزح بالتأكيد، ولكن من اللطيف أن هذه المزحة صارت حقيقة".



وأضاف: "نحن نسير بشكل جيد، ولم نخسر منذ توليت المسؤولية في أغسطس".



عن ساديو ماني

وعن النجم ساديو ماني خصمه في المجموعة تحديدًا، قال فان خال: "ساديو ماني لاعب رائع، كنت مدرب مانشستر يونايتد وحينها طلبت ضم ماتني، لسوء الحظ ذهب إلى المنافس (ليفربول)".



المدرب الهولندي لم يكن ضمن الحضور في قرعة مونديال قطر التي أجريت في الدوحة، فمؤخرًا أصيب بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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