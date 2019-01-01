فان جال يدافع عن كوفاتش: مدرب شجاع

تعرف على تصريحات فان جال حول نيكو كوفاتش

أشاد لويس فان جال، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، بمدرب البافاري الحالي نيكو كوفاتش مؤكدًا أنّه يمتلك الشجاعة الكافية.

كوفاتش تولى تدريب البافاري مطلع الموسم الماضي وحقق الثنائية المحلية بالفوز بالدوري والكأس.

وقال فان جال في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "حينما كنت مدربًا لم نكن نمتلك عدد كبير من اللاعبين ولذلك كان الحل تصعيد المواهب الشابة ومنحهم فرصًا".

وتابع: "المدرب الجيد هو الذي يتخلى بالشجاعة ويعتمد على الشباب لأنّهم يحمسون الفريق الأول لتقديم الأفضل".

واختتم: "أعتقد أن كوفاتش يقدم مستوى رائع مع بايرن ميونخ وقادر على تقديم فريقًا قويًا بالاعتماد على العناصر الشابة".

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(@juventusfcen :📸) pic.twitter.com/A8DuG7G2gd — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وكان فان جال قد ساهم في تصعيد توماس مولر وهولجر بادشتوبر إلى الفريق الأول حينما تولى تدريب البافاري بين 2009 و2011 ووصل بهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2010.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ قد تعاقد مع بينجامين بافارد ولوكاس هيرنانديز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.