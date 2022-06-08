فان خال يُحذر نجم هولندا من الانتقال لمانشستر يونايتد

فان خال ينصح مدافع أياكس بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد لهذا السبب!

عانى نادي مانشستر يونايتد من هشاشة دفاعية في في الموسم المنصرم، مما جعله يدخل سوق الانتقالات الصيفي باحثًا عن التعاقد مع مدافعين جدد من أجل ترميم الخط الخلفي.

مانشستر يونايتد يرى أن حل أزمته الدفاعية سيكون باستقطاب جوريان تيمبر لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

لكن لويس فان خال المدير الفني السابق للشياطين الحمر ومدرب منتخب هولندا حاليًا وقف حجر عثرة أمام الصفقة في مهدها، حيث حذر اللاعب من الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

فان خال ينصح تيمبر بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد

نصح لويس فان خال المدافع جوريان تيمبر بعدم الموافقة على الانضمام إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يرى المدرب الهولندي أن الرحيل إلى اليونايتد قبل كأس العالم ليس قرارًا حكيمًا وقد يضر بفرص اللاعب الشاب في المشاركة بالمونديال.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يحظى باهتمام من جانب إريك تين هاج مدربه السابق في أياكس والمدير الحالي لمانشستر يونايتد.

وقال فان خال عن ارتباط تيمبر بالانتقال إلى مانشستر يونايتد: أعتقد أن لاعبا بمهارته يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 70 عامًا: "ليس من الحكمة على ما أعتقد الانتقال إلى يونايتد، يجب أن يلعب في فريق يؤمن له وقت للمشاركة بصفة مستمرة".

يذكر أن فان خال حاول يحذر مواطنه تين هاج من تولي مهمة تدريب مانشستر يونايتد قبل أن يقبل المهمة، حيث صرح فان جال أنه أخبر تين هاج أن عليه البحث عن نادي آخر غير اليونايتد، وصفًا النادي بإنه تجاري.

اقرأ أيضًا..

مبابي يُلحق الضرر بريال مدريد في صفقة تشواميني!

قطر تستعين بتمثال "نطحة زيدان" في كأس العالم