"فان جال فعلها معي".. تشافي يوجه رسالة تحذيرية لفان دايك في هولندا

يواجه فيرجيل فان دايك فترة أولى مثيرة للاهتمام تحت قيادة تشافي هيرنانديز في المنتخب الهولندي. فقد حللت صحيفة "ألجمين داجبلاد" الشروط التي يفرضها المدرب الوطني الجديد على لاعبيه، وترى أن هناك تساؤلاً كبيراً يبرز بشكل خاص حول مركز قائد "الطواحين". وفي هذا السياق، تظهر مقارنة واضحة مع وضع جيرارد بيكيه إبان تواجده في نادي برشلونة.

وكان تشافي قد أوضح بالفعل خلال حفل تقديمه أن السمعة والأسماء الرنانة ليست هي العامل الحاسم بالنسبة له. وقال المدرب الوطني: "الأسماء، الأعمار، والبطولة التي يلعب فيها أي لاعب، كل هذا لا يهم بالنسبة لي.. من ينفذ ما يُطلب منه بأفضل شكل ممكن، هو من سيلعب". وبالتالي، سيتعين على فان دايك، تماماً مثل زملائه في الفريق، أن يتوافق مع الملف الشخصي الدقيق الذي يحدده تشافي لمركزه.

وفيما يخص قلوب الدفاع، يضع تشافي شرطاً أساسياً؛ فهو لا يريد لاعبين يجيدون الدفاع وبناء اللعب فحسب، بل يبحث عمن يمتلكون الجرأة للتقدم بالكرة والمراوغة نحو خط الوسط. ووفقاً لتحليل الصحيفة، كانت سلبية فان دايك خلال كأس العالم تمثل مشكلة حقيقية. ففي مباراة اليابان، تم عزل الثنائي يان بول فان هيك وفرينكي دي يونج عمداً، مما جعل مهمة بناء اللعب تقع بالكامل على عاتق القائد. وبحسب الصحيفة، بالكاد تقدم فان دايك بالكرة، كما أنه لم يستخدم تمريراته القطرية الطولية بالقدر الكافي.

وبحسب الصحيفة الهولندية، تُعقد في إسبانيا مقارنة مثيرة للاهتمام مع بيكيه بسبب هذا الموقف. فعندما تولى تشافي تدريب برشلونة، احتفظ زميله السابق في البداية بمركزه الأساسي. وتحدى المدرب مدافعه المخضرم لتلبية متطلباته الفنية، ولكنه في النهاية وضعه على مقاعد البدلاء بعد بضعة أشهر.

ويُقال إن هذا القرار كان قاسياً على تشافي في ذلك الوقت نظراً لماضيهما المشترك كلاعبين، إلا أن مصلحة الفريق كانت لها الكلمة العليا في النهاية. وفي المنتخب الهولندي، قد يواجه فان دايك تحدياً مشابهاً بناءً على هذا التحليل. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أن المدافع البالغ من العمر 35 عاماً قد فقد مركزه الأساسي بالفعل.

علاوة على ذلك، تبدو المنافسة في قلب الدفاع شرسة للغاية. حيث تذكر الصحيفة اسم ميكي فان دي فين كمرشح قوي لشغل مركز قلب الدفاع، بينما يتوافق ملف فان هيك بشكل ممتاز مع رغبات تشافي التكتيكية. كما أن يوريان تيمبر، في حال جاهزيته البدنية، يمتلك المزيج المطلوب من القدرات الدفاعية والمهارات الكروية التي يبحث عنها المدرب.

وكان تشافي قد أوضح في أول مؤتمر صحفي له أنه لن يتردد في اتخاذ قرارات جذرية، حيث صرح قائلاً: "لست خائفاً من الاعتماد على اللاعبين الشباب إذا كانوا جاهزين، لقد كنت في السابعة عشرة من عمري عندما منحني لويس فان جال ثقته".