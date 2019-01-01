فان جال: دي يونج سيعاني للمشاركة أساسيًا في برشلونة

تعرف على تصريحات فان جال حول انتقال دي يونج إلى برشلونة

أكد لويس فان جال، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، أنّ فرينكي دي يونج، لاعب أياكس المنتقل إلى برشلونة، سوف يعاني للحصول على دقائق لعب مع البلوجرانا.

برشلونة تعاقد رسميًا مع دي يونج مقابل 75 مليون يورو بجانب المتغيرات المختلفة في أول صفقات الفريق الصيفية.

وقال فان جال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أنّ دي يونج سوف يجد صعوبة كبيرة في حجز مقعد أساسي في برشلونة وسوف تكون هناك منافسة قوية".

وأوضح: "هناك أكثر من لاعب مميز في برشلونة، فهناك إيفان راكيتيش الذي يعتمد عليه المدرب إيرنستو فالفيردي كثيرًا وكذلك أرتورو فيدال والذي حاولت التعاقد معه في مانشستر يونايتد حينما كان مدربًا لهم".

ذات الأذنين وصلت منزلها الجديد 🔴🏡



(📸: @LFC) pic.twitter.com/tL62siBLqy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

واختتم: "واثق من أن فرينكي لاعب رائع وقادر على تقديم الإضافة لفريق برشلونة ولكنّه يحتاج ليكون في أفضل أحواله طوال الوقت".

جدير بالذكر أنّ هناك مفاوضات من جانب برشلونة مع أياكس للتعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال الصيف الحالي.