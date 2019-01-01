فان بيرسي ينتقد إيمري بعد التعادل مع مانشستر يونايتد

فان بيرسي يطالب إيمري بأن يكون أكثر استباقية ويجعل لاعبيه أكثر شراسة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق روبين فان بيرسي حول مباراة الفريقين مساء أمس الإثنين وخص بحديثه المدرب أوناي إيمري.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة ما بين مانشستر يونايتد وآرسنال على ملعب أولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، قال فان بيرسي إن أوناي إيمري يحتاح إلى أن يكون أكثر مبادرة واستباقية وأن يجعل لاعبيه أكثر شراسة في التعامل مع المباريات الكبيرة.

وأضاف: "آرسنال بالأمس كان قريبًا من الفوز بالمباراة عقب تسجيل هدف التعادل، ولكنه فضل أن يتراجع وكاد يخسر حتى النقطة التي حصل عليها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وتابع: "الأمر تكرر في أكثر من مباراة، حيث لم ينجح آرسنال في التغلب على أي خصم كبير هذا الموسم، خسر أمام ليفربول وتعادل أمام توتنهام لنفس الأسباب رغم قدرة الفريق على حصد النقاط الكاملة من هذه المباريات"

وأردف: "النتائج السلبية هي من ترسل الشك إلى داخل الفريق، يجب أن يفكر إيمري في هذه النقطة لكي يستطيع الاستمرار في المنافسة"

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يذكر أن آرسنال قد جمع 12 نقطة من المباريات السبعة الأولى، في سجل غير مبشر بالنسبة لما تبقى من الموسم والأهداف التي وضعت للفريق قبل بدايته.