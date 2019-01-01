فان بيرسي يكشف معاناته في إنجلترا في 11 عامًا

الهولندي الطائر سيعلق حذائه بعد نهاية الموسم الجاري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قضى المهاجم الهولندي، روبن فان بيرسي، 11 عامًا في الملاعب الإنجليزية بقميص أرسنال ومانشستر يونايتد، قبل أن يعود لفينورد الهولندي.

وسيعلق الهولندي حذاءه بنهاية الموسم الجاري حسبما أعلن سابقًا، مع نهاية تعاقده مع فينورد.

فان بيرسي تحدث عن فترة مشاركته في الدوري الإنجليزي وما عانى منه: "في إنجلترا، عانت من صافرات الاستهجان في كل مباراة، لقد شعرت بالإساءة طيلة 11 عامًا".

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وتابع الهولندي: "في الحقيقة لقد عدت لهوندا الموسم الماضي، لقد نسيت كيف تسمع الإشادة في مدرجات الخصوم، بعد أن عدت لبلادي، لقد لعبت خارجها 14 عامًا، ولقد أدركت شيئًا رائعًا أنك تمتلك بعضٍ من الاحترام من جماهير الخصوم".

وأردف هداف الدوري الإنجليزي لموسمين: "مبارياتي خارج القواعد أشعر فيها بالراحة الآن، أنها تجربة جميلة، بعد كل ما رأيته في إنجلترا، عندما أتذكر ما واجهته في إنجلترا يكون الأمر ثقيلاً، لم أكن حينها حذرًا من أن أكون وسط كل هذا".

وواصل: "كنا نسافر باستمرارية، لم يكن هناك فرصة للراحة، كنا نلعب في أعلى مستوى، كل عام من الـ11 التي خضتها في إنجلترا، كانت مثل ركوب السفينة الدوارة".

اللاعب البالغ 35 عامًا، كان قد لعب لصفوف أرسنال من 2004 وحتى 2012 محققًا لقب كأس الاتحاد، ثم قضى 3 مواسم مع الشياطين الحمر حصل خلالها على لقب الدوري مرتين.

وأنضم بعدها لصفوف فنربخشة التركي ليقضى خلالها موسمين، قبل أن يعود لناديه فينورد.