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الدوري الإنجليزي الممتاز

فان بيرسي يرشح أرسنال لمنافسة مانشستر سيتي على البريميرليج

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Getty Images
أرسنال يلعب نهائي الدوري الأوروبي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رشح روبن فان بيرسي، النجم الهولندي، فريقه السابق أرسنال لمنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج في الموسم المقبل.

وفشل أرسنال في دخول المربع الذهبي الموسم الحالي وحل خامساً، ولكن يلعب نهائي الدوري الأوروبي أمام جاره تشيلسي نهاية الشهر.

وقال فان بيرسي مع "بي بي سي": "برأيي الفريق قادر على تقليص الفجوة لأنه قريب بالفعل، وكان كذلك طوال الأعوام الماضية".

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وأضاف: "الأمر فترات، الآن سيتي يقدم أشياء مذهلة، أن يفوز بلقبين متتاليين، هذا يظهر قيمته، ولكن ربما يرحل جوارديولا وتذهب السيطرة لفريق آخر".

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وواصل الهولندي: "ربما ليفربول سيسيطر السنوات القادمة، ولكن أتمنى أن يحقق أرسنال اللقب، أعرف صعوبة الأمر".

وختم حديثه بتوقع نتيجة نهائي الدوري الأوروبي: "أرسنال يتفوق، هم أفضل بقليل، ولكن تشيلسي يملك لاعباً خاصاً في صورة هازارد".

وسيلعب النهائي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة الأذارية باكو بين قطبي العاصمة الإنجليزية لندن.

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