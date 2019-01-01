فان بيرسي يدخل التاريخ بثنائيته في شباك أياكس

فينورد روتردام يحقق أرقامًا قياسية بالفوز على أياكس بسداسية مقابل هدفين

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل النجم الهولندي المخضرم روبين فان بيرسي تاريخ مباريات الكلاسيكر بعد ان أصبح أكبر لاعب يحرز ثنائية عن عُمر الخامسة والثلاثين و174 يوم.

لاعب آرسنال ومانشستر يونايتد السابق كان قد قاد فريقه للفوز على فريق العاصمة الهولندية بسداسية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الهولندي.

وتشير هذه الهزيمة الثقيلة لأياكس إلى رقم قياسي كارثي لبطل دوري أبطال أوروبا عام 1995، وذلك بعد تلقيه لأربعة أهداف في ثاني مباراة له على التوالي في الدوري الهولندي للمرة الأولى منذ عام 1959.

على الجانب الآخر، للمرة الأولى ينجح فينورد في إحراز ثلاثة أهداف ضد أياكس في شوط واحد منذ عام 1979.

كما إنها المرة الأولى التي يسجل فيها فينورد ستة أهداف أو أكثر في شباك أياكس في موسم واحد في مختلف المسابقات منذ نوفمبر عام 1964.