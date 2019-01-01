فان بيرسي: سولشاير لن يستطيع تحسين الوضع في مانشستر يونايتد

النجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد السابق يؤكد أن أولي جونر سولشاير لن يستطيع الخروج من المأزق الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق أنه لا يثق في قدرة المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير في الخروج من المأزق الحالي للشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات صحفية أدلى بها فان بيرسي وشدد خلالها على ضرورة تحسين طريقة تواصل سولشاير مع عناصر الفريق.

وقال فان بيرسي: "يمكن للجميع أن يرى المعاناة التي يمر بها سولشاير مع الفريق، سأكون صريحًا معكم ذلك الأمر لا يمكن ألا يراه أي شخص".

أليجري على رأس الترشيحات لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

وأضاف: "أتفهم الأمر جيدًا لو لم ينجح في تقديم أفضل ما لديه من كلمات بعد كل مباراة، لكن عليه أن يتواصل مع اللاعبين بشكل أفضل ليعيد لهم ثقتهم".

وأكمل: "لا أعتقد أن ما رأيته من مانشستر يونايتد حتى الآن يمكن أن يتم معالجته عن طريق سولشاير، لا أراه يستطيع التغلب على الوضع الحالي".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض للهزيمة مساء الأمس أمام نيوكاسل بهدف نظيف وتجمد رصيده عند النقطة التاسعة.