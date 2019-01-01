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فان بيرسي: اللعب للأرسنال كان كالحلم

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روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق يؤكد أنه لا يكن أي ضغينة تجاه المدفعجية من بعد انضمامه للشياطين الحمر.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد النجم الهولندي روبن فان بيرسي لاعب فريق فينورد المعتزل أنه لا يكن أي ضغينة تجاه فريقه السابق أرسنال من بعد أن تركهم ولعب لمانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان بيرسي وأكد خلالها أن الانضمام للأرسنال في ذلك الوقت كان بمثابة الحلم بالنسبة له.

وقال فان بيرسي: “أحد الأصدقاء المقربين مني قال لي أنني عندما أتوقف عن كرة القدم سأمر بمرحلة صعبة، لا يمكنني أن أؤكد ذلك أو أنفيه، لكن الأمر غريب نوعًا ما، لقد كنت ألعب كرة القدم طوال حياتي والآن توقفت".

وأضاف: "الفترة التي أمضيتها في أرسنال تجعلني أشعر بالفخر، لأنني عندما وصلت كنت مجرد ولد صغير ولعبت بجوار هنري وفييرا وبيركامب وبيريز وكامبيل وكولو توريه، لقد كانت تلك الفترة بمثابة الحلم بالنسبة لي، وتعلمت الكثير منهم".

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وأكمل: "أعتذر إذا ما جرحت جماهير أرسنال، لقد اتخذت هذا القرار بنفسي، لكن هذا لا يعني أنني أنظر للفريق أو لأي فرد فيه بشكل سلبي، كنت فقط في حاجة لتحدي ومغامرة جديدة".

جدير بالذكر أن فان بيرسي كان قد أعلن عن اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري وخاض آخر مباراة له بالفعل مع فريق فينورد بالدوري الهولندي.

 

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