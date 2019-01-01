فيديو - مانشستر يونايتد يداعب فان بيرسي بعد ارتداء الزي السعودي

فان بيرسي يبدو جاهزًا لمباراة اعتزال ياسر القحطاني.

غازل مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعبه السابق ، الهولندي روبين فان بيرسي، بعد ارتدائه الزي السعودي، قبل المشاركة في مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني، لاعب الهلال السابق.

وتقام مباراة اعتزال القحطاني، بمشاركة العديد من النجوم العالميين، أبرزهم فان بيرسي وأندريا بيرلو وفرانشسكو توتي وصامويل إيتو، أمام الهلال مساء اليوم الأحد.

حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطع فيديو، ظهر فيه فان بيرسي مرتديًا الزي السعودي، خلال جلسة تصوير.

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وعلق عليها النادي الإنجليزي: "يا زينك، يستعد روبن فان بيرسي للمشاركة في مباراة اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال".

فريق أصدقاء القحطاني "Y20" يضم العديد من اللاعبين الكبار أمثال: "محمد الدعيع ويوسف الثنيان وعمر عبدالرحمن عموري وسامي الجابر وطارق التايب"، وبعض الأجانب مثل ويلهامسون ورادوي وغيرهم.

القحطاني سيشارك في المباراة بالكامل، حيث سيلعب مع أصدقاء ياسر، وأيضًا مع الهلال خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما على ملعب جامعة الملك سعود.