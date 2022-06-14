فان باستن يهاجم ميسي: لا يمتلك شخصية الأفضل!

النقاش حول تفوق مارادونا على ميسي يعود من جديد..

لدى الجميع من متابعي الكرة بعض الآراء الخاصة بليونيل ميسي وغيره من الأسماء الهامة في هذه اللعبة، سواء في العصر الحديث، أو قديمًا في أجيال أخرى.

وأحد هؤلاء، كان ماركو فان باستن، مهاجم فريق ميلان السابق، وأسطورة كرة القدم الهولندية التاريخية في عالم المستديرة.

حيث تحدث النجم العملاق لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية حول رأيه فيما يخص ترتيب أفضل 3 أسماء لعبت كرة القدم عبر التاريخ، واستبعد منهم تواجد الأرجنتيني ميسي.

ماذا قال فان باستن؟

سئل الأسطورة الهولندية عن ترتيب أفضل 3 أسماء قد شاهدهم في عالم كرة القدم، وأوضح فان باستن أن ميسي ليس في تلك القائمة.

حيث قال: "بيليه ودييجو مارادونا ويوهان كرويف هم أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ بالنسبة لي".

وواصل: "عندما كنت طفلاً كنت أرغب في أن أكون مثل كرويف، لقد كان صديقي، وأفتقده، وكان بيليه ومارادونا رائعين أيضًا".

Getty / Goal

وعن استبعاد ميسي من هذا الثلاثي سئل فان باستن عن قراره، حيث أوضح السبب الحقيقي وراء وضع ليونيل خلف تلك المجموعة.

حيث أردف: "ميسي لاعب رائع، لكن مارادونا كان دائمًا يتمتع بشخصية أكبر في الفريق، ليونيل ليس من يضع نفسه في المقدمة لخوض الحرب".

فيما تطرق فان باستن أيضًا لبعض الأسماء التي تستحق التواجد ضمن قائمة الأفضل في تاريخ كرة القدم.

حيث اختتم: "لا أنسى كريستيانو رونالدو أو ميشيل بلاتيني أو زين الدين زيدان".

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