فانتازي دوري روشن.. "الرهان المغربي" يتصدر اختيارات الجولة الـ21

خياراتك للجولة المقبلة!

عادت بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" من جديد، وعادت معها الإثارة، التي افتقدها عشاق البطولة الأقوى في الشرق الأوسط، بعد توقفها لمدة كبيرة.

ومع عودة عجلة البطولة للدوران، قرر "جول" إطلاق مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية، والتي بدأت من الجولة الـ20 وحتى نهاية البطولة، بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

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للتسجيل والمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" (اضغط هنا)

كانت الجولة الماضية مثيرة، خاصة وأن فريق الاتحاد لعب مباراتين "ثنائية"، وحصد المتسابقون الذين اختاروا 3 لاعبين من العميد نقاطًا كثيرة، ساهمت في ارتفاع ترتيبهم.

ومع انطلاق الجولة الـ21، ورغم أنَّ جميع المتسابقين أصبحوا خبراء في اللعبة، إلا أننا سنكون حريصين على تقديم بعض الإرشادات، والتي تأتيكم برعاية أمازون السعودية.

وقبل أن نقدم لكم بعض النصائح، ينبغي التنويه إلى أن هناك بعض اللاعبين سيغيبون للإصابة، وهم: سلطان الغنام، وراغد النجار، وجابرييل فيجا، ومد الله العليان، وفواز الصقور (لم يتأكد غيابه بشكل نهائي)، محمد البريك (ما بين 3 إلى 4 أسابيع).

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من تختار في تشكيلتك؟

بالطبع لن تستطيع جمع كل النجوم في فريق واحد، بسبب الميزانية، لكننا ندلك على أفضل الخيارات، التي يمكن أن تساعدك.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن تضم تشكيلتك 3 لاعبين من الهلال، المتوهج هذا الموسم، والذي اقترب من حسم اللقب.

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في تشكيلتك، فالنقاط مضمونة معه في كل جولة.

وكذلك روبن نيفيش، خيار جيد لك، خاصة وأنه متخصص في الركلات الثابتة، بالإضافة إلى أنه يمكنه تسجيل الأهداف.

وبالإضافة إلى هذا الثنائي، يمكنك اختيار أحد مدافعي الهلال، مثل رينان لودي، الذي قد يساهم في صناعة الأهداف بأي وقت.

وبجانب فريق الهلال، يمكنك اختيار لاعبين من الاتحاد الذي استعاد شيئًا من بريقه، وبطبيعة الحال يجب أن تضم تشكيلتك عبد الرزاق حمد الله، صاحب أكبر عدد من النقاط في الجولة الأخيرة، وإلى جانبه فيصل الغامدي.

وكذلك يجب أن تضم تشكيلتك كريستيانو رونالدو، فرغم صعوبة مواجهة الشباب، إلا أن الدون يظهر في المباريات الكبيرة، كما أننا ننصحك باستقدام أوتافيو معه من النصر (الذي له 4 مساهمات في آخر 3 مباريات).

ومع عودة فرانك كيسييه، واعتماد الأهلي عليه فإنه سيكون خيارًا جيدًا لك في تشكيلتك، خاصة وأن لديه استمرارية في الأداء، بجانب براعته في صنع وتسجيل الأهداف.

ويمكن أيضا الرهان على المغربي أشرف المهيدوي لاعب التعاون، فسعره معقول بجانب أنه سجل 4 أهداف في آخر 3 مباريات، بجانب أنه يتولى تنفيذ ركلات الجزاء.

التشكيل المقترح:

الحراسة: الأوروجواياني مارتن كومبانيا

الدفاع: رينان لودي، عبد الله مادو، أحمد حجازي

الوسط: أوتافيو، فرانك كيسييه، سافيتش، أشرف المهيدوي

الهجوم: أليكسندر ميتروفيتش، كريستيانو رونالدو، عبد الرزاق حمد الله

الكابتن (3 خيارات):

الأول: عبد الرزاق حمدالله

الثاني: ألكسندر ميتروفيتش

الثالث: كريستيانو رونالدو

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