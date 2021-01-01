فانتازي الدوري المصري – ما التشكيل المثالي للجولة السابعة ومن أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط

تعرف على التشكيل المثالي للجولة السابعة من فانتازي الدوري المصري، ومن هم أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط، وما مباريات الجولة المقبلة؟

انتهت مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، ليترقب معها عشاق لعبة الفانتازي، ترتيبهم في الدوريات، وكم حصلوا على نقاط في الأسبوع.

ويشهد الدوري المصري، حماسًا كبيرًا ومتعة بين الفرق والتنافس على أشده، مما يزيد من إثارة التنافس أيضًا بين اللاعبين داخل لعبة فانتازي.

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وسنستعرض معًا في التقرير التالي، بشكل سريع كيف كانت الجولة السابعة في فانتازي الدوري المصري، ومن هم أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط ومباريات الجولة القادمة.

من أكثر لاعب حصدًا للنقاط في الجولة السابعة من فانتازي الدوري المصري؟

جوزيف جوناثان، مدافع الجونة حصد 15 نقطة في الجولة السابعة من الفانتازي، بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي خرج فيها بشباك نظيفة، وصنع هدفين، كما حصل على لقب رجل المباراة.

ويتساوى مع جوناثان، رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعدما سجل هدفين في شباك المقاولون العرب، وحصل على لقب رجل المباراة أيضًا.

ما هو تشكيل الجولة السابعة في فانتازي الدوري المصري؟

في حراسة المرمى، تواجد محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش ومعه 7 نقاط.

وفي خط الدفاع تواجد كل من، جوناثان لاعب الجونة ومعه 15 نقطة، ومحمد العشري لاعب أسوان ومعه 11 نقطة، وأحمد سامي مدافع بيراميدز ومعه 10 نقاط، وأحمد فتوح لاعب الزمالك ومعه 10 نقاط.

وفي خط الوسط، تواجد رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومعه 15 نقطة، ووليد سليمان لاعب الأهلي ومعه 14 نقطة، ولويس هينستروزا لاعب المقاولون العرب ومعه 12 نقطة، وإمام عاشور لاعب الزمالك ومعه 11 نقطة، وحسين الشحات لاعب الأهلي ومعه 11 نقطة.

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وفي الهجوم تواجد أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا ومعه 10 نقاط.

ما مباريات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري المصري؟

ستبدأ مباريات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري المصري يوم الأحد 17 يناير 2021 وتنتهي يوم الأربعاء 20 يناير، وسيلعب فيها: