فانتازي الدوري السعودي.. كتيبة الاتحاد منجم نقاط ومهاجم الفيحاء مفاجأة الجولة

انطلاقة مثيرة للمسابقة

جاءت انطلاقة مسابقة "فانتازي الدوري السعودي" على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مثيرة للغاية بقدر التوقعات.

جول كان قد أطلق فانتازي خاص لدوري روشن برعاية أمازون السعودية، منذ بداية الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور جولة واحدة على بداية الفانتازي لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

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ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

اللاعبون الأفضل

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كان المغربي عبد الرزاق حمد الله، عند حسن توقعات الجميع من لاعبي الفانتازي، حيث كانت هذه الجولة "ثنائية" لفريق الاتحاد، ونجح المهاجم القناص في الحصول على 16 نقطة، بتسجيله 3 أهداف خلال المباراتين.

ولم يكن حمد الله فقط، بل إنه يمكن القول إن فريق الاتحاد كان فرس الرهان خلال هذه الجولة، ولسوء الحظ، لم يكن أمام المتنافسين سوى اختيار 3 لاعبين فقط.

فقد حاز خط الدفاع بالكامل في الاتحاد على أعلى النقاط خلال هذه الجولة، فقد حقق فواز الصقور (16 نقطة)، ومثله مد الله العليان، وحسن كادش (15 نقطة)، وأحمد حجازي (13 نقطة).

كما حقق لاعبو وسط الاتحاد أيضًا أعلى النقاط بحصول كل من فيصل الغامدي، ونجولو كانتي على 12 نقطة لكل منهما.

وفي حراسة المرمى تفوق حارس الشباب محمد العبسي بحصوله على (7 نقاط)، كما تضمنت التشكيلة الأفضل في وسط الملعب، أندريه كورديا بحصوله على (12 نقطة).

وفي الهجوم إلى جانب حمد الله تميز هنري أونيكورو مهاجم الفيحاء بحصوله على 10 نقاط، وكذلك زميله أنطوني نواكايمي بحصوله على 12 نقطة.

التشكيل الأفضل

الحراسة: محمد العبسي

الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، مد الله العليان، حسن كادش

الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، أندريه كورديا

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، هنري أونيكورو، أنطوني نواكايمي

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