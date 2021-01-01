فالنسيا ينسحب من مباراة قادش بسبب العنصرية ثم يعود "للقتال"!

لقطة لا تحدث كثيرًا..

شهدت مباراة فالنسيا أمام قادش في الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني واقعة لا تحدث كثيرًا، عندما انسحب الخفافيش منها بعد مرور 30 دقيقة بسبب العنصرية.

وبعد تدخل من محتار دياخابي مدافع فالنسيا على خوان كالا، قام الأخير بتوجيه إهانة عنصرية للاعب الضيوف، والذي بدا غاضبًا للغاية لدرجة أنه ترك الكرة وأخذ في الجدال مع منافسه.

على الفور انتقل هذا الجدال إلى لاعبي فالنسيا وقادش، وتدخلوا جميعًا لإنهاء الخلاف بين دياخابي وكالا، قبل أن يقرر لاعبو الخفافيش الخروج من الملعب احتجاجًا على عنصرية كالا.

بعد 15 دقيقة فقط، عاد فالنسيا مرة أخرى إلى الملعب واستكمل المباراة ولكن من دون دياخابي، فخرج الفرنسي وحلّ محله جويلامون، وكذلك خرج كالا وحلّ محله ماركوس مورو.

We offer our complete backing to @Diakhaby_5



The player, who had received a racial insult, requested that his teammates return to the pitch.



WE SUPPORT YOU MOUCTAR



𝗡𝗢 𝗧𝗢 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠 ✊🏽✊🏿 pic.twitter.com/iPtPSpdNYv — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf_en) April 4, 2021

ونشر الحساب الرسمي لفالنسيا على تويتر "الفريق اجتمع وقرر العودة إلى القتال من أجل الفوز، لكنه حازم في ردع العنصرية وإدانتها في جميع الأنحاء، لا للعنصرية".

فالنسيا كان متعادلًا خارج دياره مع قادش بهدف لكل فريق، حيث افتتح أصحاب ملعب رامون دي كارانزا النتيجة بهدف عبر كالا المُتهم بالعنصرية، ثم عادل كيفن جاميرو النتيجة بعدها بخمس دقائق.

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها فريق أرض الملعب بسبب العنصرية على أحد لاعبيه، ولعل أبرز واقعة كانت عندما غادر بشكتاش مباراة باريس سان جيرمان بعد قيام الحكم بفعل عنصري تجاه أحد أعضاء الجهاز الفني للنادي التركي، في دوري أبطال أوروبا.