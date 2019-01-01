فالنسيا يعود لمانشستر يونايتد قبل آخر مواجهتين في البريميرليج

نجم مانشستر يونايتد لويس أنتونيو فالنسيا قد يلعب لثاني مرة مع المدرب سولشار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد لويس أنتونيو فالنسيا قد يشارك مع الشياطين الحمر في المباراتين المتبقيتين من منافسات البريميرليج.

وكان لويس فالنسيا مرشحًا للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم مشاركته مع الفريق مؤخرًا.

وكانت آخر مباراة يلعبها فالنسيا مع مانشستر يونايتد تلك التي كانت أمام هادرسفيلد تاون في الثاني من يناير الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

ومنذ ذلك الحين، لم يشارك فالنسيا بسبب اعتماد المدرب أولي جونار سولشار على أشلي يونج والشاب دالوت في مكانه.

ولكن في الأيام الأخيرة، شارك فالنسيا في التدريبات بشكل كامل، كما قالت مصادر مقربة إن سولشار أخبره أنه سيلعب المباراتين القادمتين.

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يذكر أن لويس أنتونيو فالنسيا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ 10 سنوات، وتحديدًا في هام 2009 قادمًا من ويجان أتليتيك.