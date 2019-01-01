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فالنسيا يعود لمانشستر يونايتد قبل آخر مواجهتين في البريميرليج

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Getty Images
نجم مانشستر يونايتد لويس أنتونيو فالنسيا قد يلعب لثاني مرة مع المدرب سولشار

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن نجم مانشستر يونايتد لويس أنتونيو فالنسيا قد يشارك مع الشياطين الحمر في المباراتين المتبقيتين من منافسات البريميرليج.

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وكان لويس فالنسيا مرشحًا للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم مشاركته مع الفريق مؤخرًا.

وكانت آخر مباراة يلعبها فالنسيا مع مانشستر يونايتد تلك التي كانت أمام هادرسفيلد تاون في الثاني من يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يشارك فالنسيا بسبب اعتماد المدرب أولي جونار سولشار على أشلي يونج والشاب دالوت في مكانه.

ولكن في الأيام الأخيرة، شارك فالنسيا في التدريبات بشكل كامل، كما قالت مصادر مقربة إن سولشار أخبره أنه سيلعب المباراتين القادمتين.

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يذكر أن لويس أنتونيو فالنسيا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد منذ 10 سنوات، وتحديدًا في هام 2009 قادمًا من ويجان أتليتيك.

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