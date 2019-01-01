فالنسيا يتقدم صفوف الطامعين في منبوذ جوارديولا

اللاعب الذي لم يحصل على فرصته كما يريد مع بيب

زعمت بعض المصادر الإسبانية، أن إدارة فالنسيا تُخطط للتعاقد مع مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو، بعد تهميشه من قبل مدربه بيب جوارديولا منذ بداية الموسم الجاري.

وجاء المدافع البرتغالي إلى بطل البريميرليج في آخر عامين، بناء على طلب من المدرب الكاتالوني، وأيضًا بعد عدة محاولات لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن ظهيره الأيمن الأساسي.

مع ذلك، لم يحظ بثقة فيلسوف المدربين على مدار النصف الأول من هذا الموسم، الأمر الذي فتح المجال أمام فالنسيا، لاستهداف زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب –بحسب صحيفة آس-.

ودعم التقرير اقتراح خروج الدولي البرتغالي من ملعب "الاتحاد" هذا الشتاء، بالتصريحات التي أدلى بها بيب حول مستقبل مدافعه، بقوله "آمل أن يبقى، ولا أعتقد أنه سيغادر".

في الوقت ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن مهمة الخفافيش في الحصول على توقيع منبوذ جوارديولا لن تكون مفروشة بالورود، في ظل اهتمام بايرن ميونخ بصاحب الـ25 عامًا.

وتوقع التقرير احتدام المنافسة بين فالنسيا والبايرن على كانسلو مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، لكن هذا سيتوقف على موقف جوارديولا ومدى تمسكه باللاعب، الذي أصر على ضمه مقابل 27.5 مليون يورو بالإضافة لترك البرازيلي دانيلو يذهب إلى تورينو.

ومنذ قدوم كانسلو إلى الجزء السماوي لعاصمة إنجلترا الثانية، لم يظهر بقميص النادي سوى 5 مرات فقط، منهم 3 مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.