بسبب إصابة جيردي شوتن في الركبة، تزداد فرص مارتن دي رون للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل. لكن فالنتين دريسن لا يرى ذلك أمراً إيجابياً، كما صرح في برنامج «Vandaag Inside».

تعرض شوتن لإصابة خطيرة في الركبة يوم السبت خلال المباراة بين PSV و FC Utrecht (4-3). ونتيجة لذلك، سيضطر إلى التغيب عن كأس العالم.

وبذلك، يبدو أن فرص دي رون في الانضمام إلى المنتخب الهولندي تزداد. وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يلعب في نفس مركز شوتن، قد شارك آخر مرة مع المنتخب الهولندي في مارس 2024.

لكن وفقاً لدريسن، ليس من الحكمة اصطحاب لاعبين أكبر سناً بكثير إلى الحرارة في الولايات المتحدة. "لدينا بالفعل خمسة لاعبين في أواخر الثلاثينيات. ثم يضاف واحد آخر"، في إشارة إلى دي رون.

"الجو حار للغاية هناك. كومان نفسه لعب هناك في عام 1994. كان هو أيضًا يعاني من صعوبة في التنفس. كانت درجة الحرارة هناك أربعين درجة. وكان ريكارد موجودًا هناك في ذلك الوقت، وكذلك ووترز... لم يتمكنوا جميعًا من مواكبة الوضع، لأن الجو كان حارًا للغاية ببساطة."

"ثم نذهب إلى هناك بفريق مكون من لاعبين في الثلاثينات. فلنأخذ جوي فيرمان معنا. فهو يلعب كرة القدم أفضل بكثير من مارتن دي رون، أليس كذلك؟"، يقترح دريسن.

يختلف يوهان ديركسن مع الصحفي. «أنت حقاً من مشجعي فيرمان، أليس كذلك؟ لن تربح الحرب به، أليس كذلك؟ لأنه لا يشارك في الدفاع. إذا لم تكن الكرة في حوزتك، فسوف يتجاوزونك بسهولة»، يقول ديركسن. يجيب دريسن: «الأمر ليس بهذا السوء، يوهان. عليك أن تنظر جيداً. يبدو أنك لا تشاهد كرة القدم الهولندية تقريباً.»