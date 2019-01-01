فالكاو يفسر أسباب عدم المشاركة أساسياً أمام قطر

كولومبيا انتزعت انتصاراً صعباً من العنابي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح راداميل فالكاو، نجم كولومبيا، أن غيابه عن التشكيل الأساسي أمام قطر كان بالاتفاق مع المدرب لإرباك وخداع المنافس.

واشترك دوفان زاباتا أساسياً على حساب فالكاو، وسجل مهاجم أتالانتا هدف الانتصار لبلاده قبل النهاية بدقائق فجر الخميس، لتضمن كولومبيا العبور للدور الثاني.

وقال فالكاو في تصريحات نقلتها "سبورت": "المهم هو الانتصار، عانينا لتحقيق الأمر، خلقنا الفرص وكنا الأخطر ولم نتوقف عن المحاولة".

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العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

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وواصل: "المنتخب القطري جيد، وسيتطور لأنه يملك لاعبين مهاريين وسريعين في المرتدات، غيابي عن التشكيل كان بالاتفاق مع كيروش لإرباك وتضليل المنافس".

وختم: "تركيزي الآن على المنتخب وكوبا أمريكا، بعدها سأعود إلى موناكو ونرى ما سيحدث بخصوص مستقبلي".

وضمنت كولومبيا عبورها لربع النهائي، وتلعب في الجولة الأخيرة أمام باراجواي مساء الأحد المقبل.