النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بيلباو

التعليقات()
Getty Images
فالفيردي يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بيلباو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

رفض إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة التأكيد على مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من عدمها أمام أتلتيك بيلباو.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفًا على فريق أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس يوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

جوارديولا يصر: ريال مدريد ليس الأفضل وعليهم أن يكونوا سعداء

اختيارات المحررين

وكان ميسي البالغ من العُمر 31 عامًا يعاني من إصابة عضلية بالفخذ قبل أن يشارك في الشوط الثاني أمام ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء الماضي.

وعن حالة ميسي الحالية قال فالفيردي: "هو بحال جيد، ولكني لن أخاطر به، سنرى الأمر كما فعلنا أمام ريال مدريد، في حال احتياجنا إليه سنشركه، ولكننا لا نريد المخاطرة به".

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من فبراير.

إغلاق