فالفيردي يُناور بوروسيا دورتموند بورقة ميسي

حديث فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بموقعة سيجنال ايدونا بارك

تعمد المدير الفني لبرشلونة ارنستو فالفيردي مراوغة الصحفيين، في رده على سؤال حول مشاركة هداف الفريق ليونيل ميسي في سهرة الغد ضد بوروسيا دورتموند، في افتتاح مباريات مجموعة الموت السادسة في دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب بلباو السابق في بداية حديثه مع الصحفيين "أتوقع أن تكون الأجواء رائعة كما هو معروف عن مباريات سيجنال ايدونا بارك، وبالتبعية أتوقع منافسة على مستوى عال من الفريقين".

وعن لحاق البرغوث بالمباراة، لا سيما بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة التي حرمته من خوض أول 4 مباريات في الليجا، قال "سنقرر غدًا. لكن من الواضح أنه تحّسن كثيرًا، لذا سنتوخى الحذر قليلاً قبل اتخاذ قرار مشاركته في مباراة الغد".

وأضاف في نفس الصدد "لم يكون موقفه واضحًا حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه تدرب بشكل جيد ويبدو في حالة أفضل مما كان عليها من قبل".

وعن الاكتشاف الجديد فاتي، قال "لم أقدم له الكثير من النصائح، لكن ما يُقدمه في الآونة الأخيرة يساعدنا كثيرًا" مضيفًا بشأن فرص البرسا في الفوز بالأبطال للمرة الأولى منذ عام 2015 "لدينا حماس كبير في هذه البطولة، وفي العام الماضي لم نتمكن من الوصول للمباراة النهائية، لكن تعودنا دائمًا أن كرة القدم تعطيك فرصًا أخرى وينبغي عليك استغلالها".

كما تحدث عن مهاجمه السابق باكو ألكاثير، الذي استعاد بريقه مع البوروسيا، قائلاً "لا شك أبدًا أنه لاعب رائع، ويظهر ذلك مع المنتخب ومع فريقه، فهو الآن مع فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل منتظم، وتظهر خطورته كلما اقترب من منطقة الجزاء، كما أن دورتموند لديه مجموعة من اللاعبين الرائعين، والدعم الجماهيري يضاعف الحافز بداخلهم، والجميع يعرف أن دورتموند من أخطر الفرق على ملعبها".

حمدالله لديكم لا خوف عليكم يا عالميين 🔥🔝



التعادل للنصر عن طريق النجم المغربي ⚽️#السد_النصر #آسيا_مع_جولpic.twitter.com/701tAld3Jc — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وختم "لماذا لم يُسجل سواريز خارج كامب نو في آخر 4 سنوات؟ لقد تقدم خطوة مهمة أمام فالنسيا، وشارك لدقائق بعد انتهاء مشكلته مع الإصابة، ومن يدري .. قد يكون حديث الإعلام غدًا".